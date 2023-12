Domani in Sala del Tricolore il concerto di Natale promosso dal Cral del Comune e della Provincia di Reggio

Domani, sabato 16 dicembre, alle ore 17 in Sala del Tricolore, si tiene il Concerto di Natale ‘Per la pace dei popoli’ promosso dal Cral, il Circolo ricreativo e sportivo dilettantistico aziendale dei lavoratori del Comune e della Provincia di Reggio Emilia. Per l’occasione si esibiranno i cori “CavriCanto” e “Don Dossetti” di Cavriago, accompagnati da Nicole Costoli al pianoforte, da Michele Cavalca alla chitarra e al basso, e da Daniele Cavalca a batteria e percussioni. Dirige Ilaria Cavalca.

Il programma prevede una serie di brani a tema natalizio, che spaziano tra generi diversi, da quelli più tradizionali – tra cui il classico We wish you a merry Christmas – al pop dei Coldplay, passando per “Girotondo di Natale” o “Il piccolo tamburino”.

Il Coro “CavriCanto” nasce nel 2018 per il semplice desiderio di dar continuità all’ormai storico progetto corale dell’Istituto Comprensivo “Don Dossetti” di Cavriago, con l’intento di promuovere e sviluppare l’educazione corale dei ragazzi in un percorso più approfondito e che potesse esser destinato anche a chi non fosse allievo dell’Istituto. Il coro ha all’attivo diversi concerti sul territorio e nelle provincie di Reggio Emilia, Modena, Parma e Rimini. È risultato vincitore della fascia d’oro al Concorso Corale Nazionale “Città di Riccione 2019” per la categoria cori associativi, del premio come “migliore presenza scenica” e del premio Aerco come “miglior coro dell’Emilia Romagna”. Da gennaio 2023 il Coro CavriCanto è entrato a far parte delle attività del Conservatorio di Reggio Emilia e Castelnovo Né Monti “PeriMerulo” nell’ambito della convenzione con il Comune di Cavriago e attualmente è composto da 30 coristi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni.

Il Coro “Don Dossetti” è un progetto promosso dall’istituto Comprensivo “Don Dossetti” in collaborazione con il Comune di Cavriago. Nato negli anni ’70 per volontà di un gruppo di insegnanti che ha creduto nella valenza educativa del cantare insieme e diretto fin dai suoi esordi dal maestro Vasco Piacentini, ha visto tra le sue fila intere generazioni di bambini del paese. Sotto la guida di Ilaria Cavalca, che ne ha ereditato la direzione nel 2011, il coro è stato invitato a cantare a diverse rassegne corali sul territorio provinciale ed ha vinto tra gli altri il Primo Premio al Concorso Corale Nazionale “Città di Riccione” 2017, il Secondo Premio al Concorso Nazionale “Città di Faenza” 2019, e la fascia d’oro al Concorso Corale “Città di Riccione” 2022.