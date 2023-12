Ci sono elfi, principi e fiabe nel fine settimana in centro a Carpi

Elfi e principi. Ma anche bancarelle, fiabe, spettacoli e, naturalmente, Babbo Natale nel programma del fine settimana in centro storico.

“Un Magico Natale”, il cartellone di iniziative promosso da Comune e “CarpiLab” propone nel pomeriggio di domani, sabato 16 dicembre, una grande Caccia al tesoro interattiva in compagnia degli elfi di Babbo Natale, con partenza dal “Santa Claus Garden”, la casetta in Corso Roma dove per tutto il fine settimana sono previsti giochi e attività per i bambini.

Domenica 17 dicembre, per tutto il giorno, in piazza dei Martiri ci sarà il Mercato straordinario, mentre nel pomeriggio, con una doppia rappresentazione alle ore 16:00 (sul rialzato della piazza) e alle 18:00 (in corso A.Pio), sarà messo in scena “Il viaggio del principe Schiaccianoci”, un family show di 60 minuti che mette insieme la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie con quella del principe Schiaccianoci.