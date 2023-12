Castelfranco Emilia: approvata all’unanimità la modifica dello Statuto comunale

Nella seduta straordinaria di giovedì 14 dicembre il Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia ha approvato all’unanimità una serie di modifiche e integrazioni allo Statuto comunale, che era stato adottato nell’ormai lontano 2000.

In sostanza si è dato il via libera a diversi adeguamenti normativi e all’introduzione di nuovi articoli, principalmente riguardanti la partecipazione della cittadinanza, per un maggior coinvolgimento di cittadini e cittadine nelle scelte che riguardano la loro città, senza tralasciare però anche integrazioni relative a tematiche di grande importanza come sport e ambiente.

“La modifica allo Statuto comunale è un passaggio veramente significativo e importante, che permette in primis di rendere più partecipi i nostri cittadini e cittadine nelle scelte da adottare, ma anche di attualizzarlo al contesto odierno del nostro territorio. Ritengo doveroso ringraziare le sei associazioni del territorio da cui è partito questo percorso e che da anni si battono per arrivare a questo risultato: Cittadinanza Attiva, GAS C’E’, Proloco, Arci Solidarietà, Centro Vivo, Bugs Bunny” – commenta l’Assessore alle Politiche partecipative Leonardo Pastore.

Tra le principali integrazioni figurano ad esempio l’Art.12 Bis secondo il quale: “Le decisioni sono prese nella maniera più possibile aperta e vicina al cittadino applicando il principio di sussidiarietà. La partecipazione rappresenta un diritto dei cittadini e la sussidiarietà un elemento portante della democrazia partecipativa. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all’esercizio delle proprie funzioni. Considera, pertanto, suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti” o l’Articolo 11 Bis, secondo il quale “Il comune orienta le proprie politiche e le proprie azioni amministrative alla tutela dell’ambiente, del clima e della salute in ottica di sviluppo sostenibile”.

Tra le novità dello Statuto ci sono anche l’Art.13: “Il Comune riconosce lo sport come strumento di diffusione di “buoni esempi”, coesione sociale, solidarietà e fondamentale elemento di crescita per bambine, bambini, ragazze e ragazzi. L’Amministrazione mette al centro della propria azione il percorso di collaborazione tra le società e associazioni sportive del territorio” e l’Art. 15 sul Diritto di informazione: “Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale adottano, anche di propria iniziativa, tutti i provvedimenti idonei ad una completa attuazione al diritto di informazione”.

Di grande importanza infine il nuovo Articolo 18 sulla partecipazione alla realizzazione di atti e provvedimenti, nel cui testo si legge: “I soggetti interessati, nei casi previsti dal regolamento, possono presentare osservazioni scritte e documenti che il Comune ha l’obbligo di valutare, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. In caso di valutazioni divergenti possono essere instaurate tra Comune e soggetti interessati, forme di contraddittorio, anche pubbliche; in caso di valutazioni concordanti possono essere conclusi tra comune e soggetti interessati, nelle forme e nei casi previsti dalla legge e senza pregiudizio di terzi, accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale”.

“Desidero rivolgere un ringraziamento anche ai Gruppi consiliari che, con un lavoro approfondito e puntuale, hanno consentito il raggiungimento di un risultato che da tempo veniva auspicato – continua l’Assessore Pastore -. Come dichiarato nella seduta del Consiglio Comunale, questo è un punto di partenza per un lavoro che dovrà svilupparsi nei prossimi mesi e che ha come obiettivo la costruzione di un Regolamento sulla Partecipazione utile a offrire nuovi e più incisivi strumenti di coinvolgimento e consultazione della nostra comunità”.