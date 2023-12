Arresto in flagranza a Bologna il presunto responsabile di una rapina aggravata

La notte scorsa è stata segnata da un intervento deciso e tempestivo da parte degli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato di Bologna, che hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, cittadino tunisino, resosi responsabile di rapina aggravata in concorso con persone rimaste ignote. L’arresto è avvenuto grazie all’immediata risposta degli agenti che si sono mobilitati dopo la segnalazione di una rapina in corso.

I fatti che hanno portato all’arresto dell’uomo hanno avuto luogo intorno alle ore 21.00, quando la Centrale Operativa riceveva una segnalazione di una rapina in atto in via della Repubblica.

Gli agenti della Volanti raggiungevano la zona, chiudendo ogni possibile via di fuga. La situazione veniva individuata nel Giardino Franco Paselli, dove tre soggetti stavano picchiando altri due. Durante il tentativo di arresto, i tre soggetti fuggivano e si dividevano: uno di loro veniva inseguito e bloccato. Durante la perquisizione, si è accertato che l’uomo si trovava sotto l’influenza dell’alcol.

La sequenza di eventi è stata ricostruita grazie alle testimonianze delle vittime e attestazione di presenti sul luogo. Una delle vittime riferiva di essere stato circondato da tre individui, uno dei quali gli aveva rubato la bicicletta, un altro le cuffie, mentre il terzo sembrava nascondere un coltello.

L’arresto dell’uomo veniva effettuato in base a numerosi pregiudizi di Polizia, tra cui reati come rissa, danneggiamento, minaccia, ingresso e soggiorno illegale, violazione di domicilio e rapina. L’Arrestato veniva quindi consegnato alle autorità carcerarie, in attesa della convalida dell’arresto da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.