A Correggio c’è aria di Natale

Per aspettare insieme la festa più amata, l’associazione culturale Idee di gomma, affiliata ad Arci, apre la sede di via del Carmine 5a per “Idee di Natale”, un appuntamento all’insegna della creatività e della musica. Si parte domenica 17 dicembre con Bazart – Christmas edition, il mercatino handmade con selezionatissimi stand di artigiani e creativi. Una giornata dedicata agli amanti dei regali non convenzionali, per acquistare gli ultimi pensieri da mettere sotto l’albero (ingresso libero).

Lunedì 18 dicembre (ore 21) è in programma l’ultima lezione-concerto di Idee di classica, rassegna culturale «per fare della musica un bene accessibile a tutti» a cura dell’associazionei, ideata e promossa in collaborazione con l’ensemble bolognese Concordanze, con il patrocinio del Comune di Correggio e il sostegno della Regione Emilia Romagna. L’ensemble Concordanze celebra il “Capodanno schubertiano”, un concerto all’insegna del rapporto tra musica popolare e “colta”. Come i suoi concittadini dell’epoca, Schubert amava la danza, genere a cui donò alcuni dei suoi massimi capolavori. Non solo, amava anche sopra ogni altra cosa la musica popolare. Oltre a tre grandi brani di musica da ballo, l’ensemble Concordanze eseguirà anche opere di Michael Pamer, Joseph Lanner, Johann Strauss Padre, i tre compositori che assieme a Schubert crearono il valzer viennese. L’ingresso a Idee di classica è gratuito con tessera Arci. Posti limitati con prenotazione consigliata sul sito di Idee di gomma.