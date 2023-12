A Casalgrande due domeniche con tante iniziative per celebrare tutti insieme lo spirito natalizio

Domenica 17 dicembre, a Casalgrande brillano le iniziative natalizie: presepe vivente, mercatino, stand associazioni, fattoria didattica, canti, racconti e racconti in biblioteca… con Babbo Natale in piazza e buon cibo per sorridere in un clima di amicizia e condivisione.

A partire dalle ore 9, apertura degli stand delle associazioni e degli espositori; alle 9.30, inaugurazione del nuovo presidio della gentilezza presso la sede Pro Loco; dalle ore 10, inaugurazione del Presepe Vivente con gli zampognari, alla presenza delle autorità; sempre alle ore 10, Natale a Pedali in Biblioteca, dove verrà inaugurata l’illuminazione che si attiva pedalando con le bici; dalle ore 10.45 alle 17, con pausa dalle 12,30 alle 14,30, Spettacoli di Natale con i bimbi della scuola Santa Dorotea. Alle ore 10.30, inaugurazione del nuovo pulmino “EMA 12”, attrezzato per il servizio di trasporto disabili gestito da Ema, e acquistato grazie alla raccolta fondi ‘Movimentiamoci Insieme’; sarà inaugurato anche il monitor multiparametrico donato a Ema dagli amici di Giorgio Bedeschi.

E per tutto il giorno, fattoria didattica in collaborazione con Cristina di Salvaterra e giro in centro con la carrozza trainata dal cavallo.

Per il 24 dicembre, invece, è previsto il mercato straordinario a cura di Com.Re, apertura dei negozi e Fotogiro dell’associazione fotografica ‘Il Torrione’.