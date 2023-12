Lapam Confartigianato sostiene la campagna #Acquistiamolocale

«Sostenere le attività locali acquistando prodotti da negozi di prossimità è un atto d’amore verso il proprio territorio, verso gli imprenditori e verso la comunità tutta. In questo modo si contribuisce a mantenere vive le piccole imprese che sono il cuore pulsante della nostra economia locale». Cinzia Ligabue, presidente Licom Lapam Confartigianato, a poche settimane dal Natale rimarca ancora una volta l’importanza di effettuare compere per i regali natalizi prediligendo il negozio di vicinato, dove è possibile toccare con mano la merce, provarla, vederla e scegliere qualcosa che si è certi rispecchi i propri gusti e quelli dei destinatari.

Come dimostrato da una recente indagine dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, in Emilia-Romagna Babbo Natale è più fortunato, perché i prezzi della slitta crescono meno della media nazionale, che fa registrare un +4,8%, e persino dell’Eurozona, la quale registra invece un +5,2%. Sempre secondo l’indagine elaborata dall’ufficio studi associativo, a dicembre ammonta a circa 2 miliardi di euro la spesa delle famiglie emiliano-romagnole per prodotti e servizi maggiormente selezionati come regalo per le festività. Vanno per la maggiore prodotti alimentari e bevande, moda e gioielleria, mobili, tessili per la casa, cristalleria, stoviglie e attrezzature domestiche, utensili e oggetti per casa e giardino, giochi, articoli sportivi, libri e servizi di cura della persona. «I negozi fisici –conclude Ligabue – offrono un’esperienza unica e fare acquisti nei negozi locali non è solo uno scambio commerciale, ma un atto di solidarietà. Spesso all’interno di queste attività sono esposti prodotti unici e artigianali: acquistando locale si sostengono la creatività e l’originalità, regalando qualcosa di veramente speciale. Durante il periodo natalizio poi, con vetrine decorate, musica festiva, addobbi e un personale caloroso e accogliente, i negozi di prossimità abbelliscono pure le vie del proprio paese, aggiungendo anche un tocco speciale mentre si è alla ricerca dei regali perfetti da consegnare in occasione di queste festività. Scegliere i negozi fisici significa anche ridurre l’impatto ambientale legato alle spedizioni, evitando così l’eccessivo imballaggio e le lunghe distanze per il trasporto e contribuendo in modo estremamente significativo a un Natale sempre più sostenibile».