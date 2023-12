Inaugura il 21 dicembre a Mirandola il Centro per le Famiglie

Dopo il recesso del Comune di Mirandola dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord, i due Enti hanno trovato un accordo affinché le attività del Centro per la Famiglie – che possiedono una valenza di carattere distrettuale e come tale sono di competenza dell’Unione – potessero essere espressamente destinate anche a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Mirandola.

Nell’accordo si è anche convenuto che il Comune di Mirandola avesse la facoltà, a propria cura e spesa, di riservare uno spazio sul proprio territorio in cui ospitare le attività promosse dal Centro per le Famiglie, creando un punto di riferimento per il territorio comunale che così sostenga e valorizzi le famiglie nella cura, nella relazione, nell’educazione e nell’organizzazione, nel rispetto di quanto convenuto con l’Unione.

Il Comune ha così attrezzato alcuni spazi a piano terra del Municipio di Mirandola, in via Giolitti 22, in cui ospitare le attività del Centro per la Famiglie, che intende rivolgersi prioritariamente alle famiglie con figli da 0 a 18 anni presenti nell’area comunale, ma che si prefigge anche di presentarsi come punto d’incontro per tutti, per diventare luogo in cui singoli, coppie, genitori e futuri genitori possono trovarsi per esplicitare bisogni, chiedere informazioni, confrontarsi con altre famiglie e con gli operatori, co-progettare attività, sviluppare relazioni, o passare semplicemente del tempo insieme, nell’ottica della promozione del benessere.

Questo spazio riservato al Centro per la Famiglie a Mirandola verrà aperto il prossimo Giovedì 21 Dicembre 2023 e potrà essere fruito tutti i giovedì. In occasione della prossima apertura il 21 Dicembre, presso il Centro per la Famiglie mirandolese sarà proposto per i bambini di età compresa tra i 4 e gli 8 anni, e le loro famiglie, un laboratorio di letture incentrate sul Natale.

“Il nuovo Centro per le Famiglie di Mirandola vuole essere un luogo di incontro nel quale i bambini, e il loro svago formativo siano al centro – commenta l’Assessore Federica Luppi – Un luogo volutamente bello e colorato che grazie alle attività che stiamo studiando siamo certi sarà gradito ed apprezzato dai piccoli fruitori e dalle rispettive famiglie”.

Le attività sono gratuite e su prenotazione. Per informazioni e iscrizioni scrivere a centroperlefamiglie@unoineareanord.mo.it o telefonare al numero 3311355003.