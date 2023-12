“Ferrari” di Mann, quattro chiacchiere sul film

Serata “ferrarista” a Maranello in occasione della proiezione del film “Ferrari” di Michael Mann: venerdì 15 dicembre alle ore 20.45 all’Auditorium Enzo Ferrari la proiezione del film sarà introdotta da una chiacchierata tra Vincenzo Gibiino, presidente del Ferrari Club Italia, Erik Haugen, attore statunitense (nel film interpreta Edmund Nelson, il co-pilota di Alfonso de Portago alla Mille Miglia) e Gabriele Lalli di Ferrari Classiche, il dipartimento del Cavallino dedicato alle “rosse” d’epoca. Un’occasione per scoprire alcuni aspetti della pellicola, tra ricostruzioni filologiche delle gare e delle auto da corsa. Presente per un saluto anche la vicesindaca di Maranello Mariaelena Mililli. All’esterno dell’Auditorium saranno esposte alcune Ferrari dei soci del Ferrari Club Italia. E alle 21 la proiezione del film.