Droga e alcol alla guida: 8 conducenti nei guai a Scandiano

Nella giornata di ieri, dal primo pomeriggio a sera inoltrata, i carabinieri della Tenenza di Scandiano hanno proceduto allo svolgimento di serrati controlli, finalizzati alla prevenzione e al contrasto delle fenomenologie criminali, connesse con i reati predatori e di criminalità comune, riguardanti il territorio di Scandiano. I militari hanno proceduto al controllo di 80 persone e 40 mezzi, oltre a vari esercizi pubblici.

A seguito dei controlli stradali, sono finite nei guai penali due persone: un 21enne residente a Scandiano, perché si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebrezza per neo patentato: dopo una serie di manovre stradali pericolose, metteva in pericolo altri utenti della strada e si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti per la rilevazione del tasso alcolemico. Anche un 51enne di Taranto, dopo che a bordo della propria autovettura era uscito dalla sede stradale, illeso ma barcollante, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la rilevazione del tasso alcolemico.

Durante lo svolgimento dei controlli, i militari scandianesi, hanno trovato anche 6 persone in possesso di sostanze stupefacenti ed ora rischiano la sospensione della patente di guida. Nello specifico: un 20enne residente a Scandiano, trovato in possesso di gr. mezzo gramma di marijuana; un 22enne residente a Casalgrande, trovato in possesso di gr. 5 di marijuana; un 24enne residente a Casalgrande, trovato in possesso di gr. 6 di hashish; un 41enne residente a Scandiano, in possesso di gr. 3 di hashish; un 51enne residente a Sassuolo, trovato con gr. 2 di hashish e un 46enne residente a Scandiano, trovato in possesso di gr 9 di hashish e mezzo grammo di cocaina. I carabinieri hanno posto in sequestro amministrativo lo stupefacente rinvenuto, ed hanno segnalato alla locale prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti le persone controllate e trovate in possesso della droga.