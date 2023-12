Domenica Presepe Vivente sul sagrato della Basilica di S. Prospero a Reggio Emilia

Quest’anno, come da tradizione, i volontari del gruppo reggiano della Fondazione AVSI propongono a tutta la città il Presepe Vivente nel pomeriggio di domenica 17 dicembre.

Il ritrovo sarà alle 15.30 sul sagrato della Basilica di S. Prospero: lì si svolgeranno i primi quadri, per poi spostarsi sul sagrato del Duomo, dove insieme alla Sacra Famiglia, accompagnata da angeli, pastori, cantori e musicanti, ci fermeremo nella contemplazione della Natività.

L’iniziativa è realizzata per sensibilizzare e sostenere la “Campagna Tende” di AVSI ovvero una serie di iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi promosse in tutto il mondo da una rete di volontari per sostenere diversi progetti: quest’anno il tema è proprio il desiderio di costruire la pace nei paesi colpiti dalla guerra, in Medio Oriente e in altri paesi del mondo.

Di fianco al sagrato del Duomo si troverà anche un banchetto dove poter acquistare oggetti realizzati artigianalmente per finanziare i progetti: simpatiche idee per i regali natalizi come calendari, segnalibri, portachiavi e presepi in legno.

L’appuntamento molto sentito ed atteso dai reggiani si svolge con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia, della Diocesi e la sponsorizzazione del Conad Le Vele e Reale Mutua Assicurazioni.

In caso di maltempo la rappresentazione si svolgerà all’interno della basilica di San Prospero.

“Campagna Tende 2023”

Per ulteriori informazioni: riguardo all’evento, visitare il sito https://ilpresepevivente.com/– riguardo alla Campagna Tende AVSI 2023, visitare il sito www.avsi.org