Domenica i Babbi Natale in bicicletta al reparto pediatrico del Ramazzini di Carpi

Anche quest’anno i Babbi Natale motorizzati porteranno regali ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale Ramazzini di Carpi. Si tratta di una sensibile iniziativa promossa e realizzata dal Moto club Campo dei Galli di Campogalliano che porterà ai piccoli ammalati doni e, non meno importante, un sorriso.

Come ormai consuetudine da un po’ di anni una ventina di bikers bianchi e rossi si ritroveranno alle 9,30 di domenica 17 dicembre davanti al Municipio di Campogalliano, in piazza Vittorio Emanuele II e alle 10 partiranno verso l’ospedale carpigiano dove troveranno il personale del reparto pediatrico pronto a riceverli insieme ai piccoli ospiti per un momento di allegria dedicato alle feste. “Ringraziamo ancora una volta il Motoclub di Campogalliano – dichiara l’assessore al Volontariato e associazionismo Luisa Zaccarelli – per questa bella iniziativa solidale che dimostra come le associazioni del territorio comunale siano attente ad operare anche sul nostro distretto. Un forte abbraccio e un grandissimo augurio di buona guarigione giungano, da parte dell’Amministrazione comunale, ai bimbi ricoverati e alle loro famiglie”.