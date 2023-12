Dall’Assemblea dei sindaci via libera al Bilancio della Provincia di Reggio Emilia

L’Assemblea dei sindaci della Provincia di Reggio Emilia, guidata dal presidente Giorgio Zanni, ha dato questa mattina parere favorevole all’unanimità al Documento unico di programmazione al Bilancio di previsione 20204-26 adottato la scorsa settimana dal Consiglio provinciale, che il 21 dicembre sarà chiamato all’approvazione definitiva. Previsti investimenti per oltre 44 milioni di euro nel 2024, in particolare per la manutenzione e le messa in sicurezza di strade e ponti (17,5 milioni) e per l’edilizia scolastica (14,6 mln) e nuove infrastrutture (11,8 mln).

Einaudi Correggio, Galvani di Reggio, Mandela di Castelnovo Monti, Gobetti di Scandiano, D’Arzo di Sant’Ilario e nuova palestra del Motti i principali interventi per quanto riguarda le scuole, mentre per le infrastrutture il Bilancio prevede il collegamento tra la tangenziale di Canali e via del Buracchione, la bretella di collegamento Reggio-Correggio a Gazzata e il completamento della tangenziale di Fogliano.

Tutto questo, nonostante i pesantissimi tagli che tutte le Province continuano a dover subire a seguito dei vecchi provvedimenti di spending-review: solo nel 2024 la Provincia di Reggio Emilia dovrà infatti restituire altri 20 milioni e 233.000 euro allo, a cui per altro si aggiungeranno i tagli previsti dalla legge di bilancio 2024. Dal 2008, quando venne introdotta la spending-review, sale così a 258 milioni di euro la somma che la sola Provincia di Reggio Emilia ha dovuto assegnare allo Stato, sottraendola alla gestione della propria attività, a partire dalla manutenzione di quasi mille chilometri di strade, 630 ponti e cavalcavia e oltre una sessantina di edifici scolastici di 21 istituti superiori.