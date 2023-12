‘Bianca Stella / Ballata per piccole cose’: a San Prospero in scena una storia al femminile sull’indipendenza

Quanto la decisione è una scelta libera, e quanto invece viene dettata dalla sua paura di soffrire ancora?

Bianca e Stella sono due donne molto diverse: l’una è anziana, ma attiva e combattiva, una donna che ha scelto di vivere sola, senza sposarsi; l’altra è una giovane ragazza, che è appena stata lasciata dal fidanzato con il quale conviveva, e che per la prima volta si ritrova costretta a fare i conti con abbandono e solitudine.

Bianca e Stella vivono dunque sole, sebbene per motivi diversi, ognuna nel proprio appartamento, in un complesso di case popolari alla periferia di una grande città. Il condominio, abitato da persone di diverse etnie ed età, è vecchio e mal gestito: la porta d’entrata sempre rotta, l’ascensore guasto e, lungo le scale, i muratori al lavoro per cambiare le tubature. A completare il quadro, delle impalcature per i lavori sulla facciata che, impedendo l’apertura delle finestre, ‘imprigionano’ le inquiline nei loro rispettivi appartamenti.

Inizia così Bianca Stella / Ballata per piccole cose, lo spettacolo di Michela Caria, Marzia Gallo e Giulia Lombezzi che andrà in scena domenica 17 dicembre, alle ore 20.45, sul palco dell’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero, per il terzo appuntamento della Stagione del teatro partecipato di TiPì.

