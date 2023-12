Al teatro di Crociale prima restituzione pubblica esito del 3°anno del corso professionalizzante di Quinta Parete

Domenica 17 dicembre alle ore 18.30 presso il Teatro del Crociale di Fiorano Modenese va in scena “Scene da Romeo e Giulietta”, la prima restituzione pubblica esito del 3° anno del corso di teatro professionalizzante di Quinta Parete per ragazzi dai 14 ai 20 anni, diretto da Enrico Lombardi.

II corso, sostenuto dalla Legge 14 della Regione Emilia Romagna e dal Comune di Fiorano Modenese, è una proposta unica e originale per il territorio del Distretto Ceramico.

Nasce nel 2021 dalla volontà di Quinta Parete di offrire ai giovani, dai 14 ai 20 anni, una nuova opportunità socio-educativa che, oltre ad andare a colmare un buco nella rosa di offerte esistenti, sia capace di favorire il riconoscimento e lo sviluppo delle competenze degli adolescenti anche attraverso il loro diretto coinvolgimento.

Nella prima metà di quest’anno i ragazzi della 3° edizione, seguiti da due esperti, si sono esercitati sulla tecnica vocale e fisica dell’attore. Hanno lavorato sulla creazione e messinscena di una restituzione pubblica, diretti da Clelia Cicero e Matteo Carnevali, docenti di voce e corpo.

In “Scene da Romeo e Giulietta” gli allievi racconteranno alcune scene iconiche della prima parte dell’opera di William Shakespeare, con un uso consapevole ed espressivo della voce e la stessa cosa faranno usando il corpo, il movimento e il linguaggio non verbale.

Saliranno sul palco Alan Bradascio, Cristina Pezzi, Leonardo Manzotti, Lucia Rivoli, Marta Iacheri, Rebecca Duzzi Ferroni, Samuele Casoni e Sara Paoli.

Il percorso professionalizzante proseguirà anche nella prima parte del 2024 e si concluderà con uno spettacolo nell’aprile 2024 con la regia di Julio Dante Greco.

“Dopo l’esperienza molto positiva degli scorsi anni che hanno visto la partecipazione di una decina ragazzi, abbiamo deciso di proseguire il progetto per continuare a dare un’opportunità che non esisterebbe ai più di 10 mila adolescenti del territorio del Distretto Ceramico. Il corso professionalizzante vuole essere uno spazio in cui i giovani possono mettersi alla prova, incontrare professionisti ed approcciarsi ad un percorso professionale” racconta il direttore artistico Enrico Lombardi.

Offrire un corso teatrale di questo tipo significa offrire ad un territorio di provincia un nuovo servizio che esiste solo in alcune grandi città, un’occasione per i ragazzi di quest’età di poter seguire un percorso più intensivo rispetto ad un percorso base di teatro, con lo scopo di dotarli di competenze professionali nell’ambito attoriale, formando una generazione di nuovi giovani attori che in futuro possono diventare risorse importanti sul territorio sia come performer che come educ-attori.

Per informazioni: 342 9337099 o segreteria@quintaparete.org