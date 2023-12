Visita augurale del Comandante della Legione Carabinieri Emilia-R. Zuccher a Reggio

Giornata reggiana quella di oggi per il Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Massimo Zuccher. L’Alto Ufficiale, accolto dal comandante Provinciale Colonnello Andrea Milani, è arrivato al comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia attorno alle 10.00 incontrando, tutti gli Ufficiali dell’Arma di Reggio Emilia, una rappresentanza di Carabinieri, Brigadieri e Comandanti di Stazione della Provincia, che hanno presenziato all’incontro. Presenti anche le rappresentanze dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo.

Il Comandante della Legione ha formulato i più fervidi auguri per le prossime festività natalizie e di fine d’anno, esprimendo parole elogiative per l’attività condotta dai carabinieri reggiani, ribadendo la necessità di perseverare nel tenere alta la guardia ma anche e soprattutto di concentrare le forze a sostegno dei cittadini. Un tributo particolare è andato alle famiglie dei Militari, che sostengono in silenzio i loro cari in servizio nel loro diuturno sacrificio, ottenendo così il ringraziamento e la profonda riconoscenza dell’alto Ufficiale. L’incontro ha rappresentato ancora una volta l’occasione per un reciproco ringraziamento, rafforzando lo spirito di collaborazione nell’affrontare i principali temi concernenti la sicurezza pubblica in provincia. Il Generale Zuccher nell’occasione ha salutato i 41 carabinieri neo giunti, assegnati ai comandi stazione dell’Arma dislocati sul territorio reggiano, che consentiranno di rinforzare le articolazioni dell’arma più vicine al cittadino con giovani formati per assolvere quei compiti di prossimità alle popolazioni locali, e di presidio del territorio che da sempre contraddistinguono la Stazione dei carabinieri, esprimendo nei loro confronti un augurio per il servizio che si appresteranno a svolgere.