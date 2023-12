Venti di meraviglia: festa a Reggio Emilia per i vent’anni del Teatro dell’Orsa

«Il Teatro dell’Orsa è nato con Cuori di terra, uno spettacolo che ancora oggi non smette di commuovere e coinvolgere gli spettatori. Siamo felici di festeggiare così i vent’anni della Compagnia con questa storia che ci ha chiamato e ci ha portato a percorrere un cammino artistico fatto di ricerca, immaginazione e ascolto, per dare valore alle parole, ai fatti, al sentire sommerso. Per dare voce alle storie, alla pari di dignità di uomini e donne, per parlare all’infanzia, incontrare i giovani migranti dell’Africa, fino all’impegno urgente per il pianeta sui cambiamenti climatici»:

Monica Morini e Bernardino Bonzani del Teatro dell’Orsa introducono Cuori di terra. Memoria per i sette fratelli Cervi, spettacolo per tutti a partire dai 12 anni che sarà in scena sabato 16 dicembre alle ore 18 alla Casa delle Storie di Reggio Emilia in apertura di una giornata di festeggiamenti per i primi vent’anni della Compagnia.

Alle ore 19 è in programma Di terra in Terra, dialogo con Monica Morini, Bernardino Bonzani e Antonella Talamonti moderato dal critico teatrale Michele Pascarella.

A seguire il rito partecipato 100 parole – radici di futuro e un brindisi con tutte le persone presenti.

Cuori di terra ha vinto il Premio Scenario per Ustica, il prestigioso riconoscimento nazionale per l’impegno nel teatro civile e di memoria «per la lettura non agiografica della storia dei fratelli Cervi riletta nella complessità di una vicenda che connette impegno politico e battaglie quotidiane per l’emancipazione della persona e il progresso nelle relazioni umane, nel lavoro e nella società».

La Casa delle Storie si trova in via Beretti 24d a Reggio Emilia.

Info e prenotazioni: 351 5482101.

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.