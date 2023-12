Terzo Incontro della Rassegna “Costruire Amore Vero” al Multiplo di Cavriago il 14 dicembre

Il prossimo 14 dicembre alle 21, presso il Multiplo di Cavriago, si terrà il terzo incontro della rassegna “Costruire Amore Vero”. L’evento, dedicato all’analisi delle dinamiche delle relazioni di coppia, vedrà la partecipazione di Maria Grazia Schembri, mediatrice familiare e consulente di coppia, in dialogo con Guglielmo Mauti.

Dopo un’approfondita esplorazione delle fasi dell’amore e del delicato equilibrio di coppia, la serata si concentrerà sul tema “Navigare le Tempeste: l’amore come resistenza”. Si esaminerà come gli ostacoli e le difficoltà possano diventare fondamentali per rafforzare il legame di coppia, prendendo spunto anche dalle riflessioni del sociologo Francesco Alberoni e di altri esperti sulla resilienza e la resistenza nell’ambito delle relazioni affettive.

L’incontro sarà aperto al pubblico e l’ingresso sarà libero.

14 dicembre 2023 ore 21:00 Multiplo di Cavriago

“Navigare le Tempeste: l’amore come resistenza”

Relatrice: Maria Grazia Schembri – Moderatore: Guglielmo Mauti