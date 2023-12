Stefano Durante è il neo Direttore Assistenziale dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola

Pubblicata oggi la delibera di Nomina di Stefano Durante a Direttore Assistenziale dell’IRCCS. Una nuova figura in seno alla direzione strategica dell’azienda. Comincerà il suo mandato dal 1 gennaio 2024.

Durante 46 anni di Augusta, laureato in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e radioterapia, è dirigente delle professioni sanitarie da 13 anni, di cui due trascorsi al Sant’Orsola con esperienza maturata nelle aree Diagnostico-Riabilitativa (con struttura semplice) e Sviluppo professionale e implementazione della ricerca (con struttura semplice dipartimentale). Il suo percorso professionale vanta pubblicazioni scientifiche, docenze universitarie in corsi di laurea in Professioni Sanitarie e master.

Il direttore Assistenziale è una figura pensata per sviluppare modelli organizzativi innovativi, nuove competenze delle professioni sanitarie con l’obbiettivo di favorire così le autonomie professionali e le capacità degli operatori sanitari nel dare risposte alle innumerevoli sfide a cui il sistema sanitario oggi è sottoposto.

“Il suo ruolo è apicale e collocato in seno alla direzione strategica, commenta Chiara Gibertoni, direttore generale dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola – Uno dei primi compiti del dott. Durante sarà lo sviluppo dell’assetto della Direzione assistenziale che governa quasi 4000 persone proprio in ragione del ruolo determinante che questi professionisti svolgono nei percorsi di diagnosi, cura e nella ricerca”.