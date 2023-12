Ricevute in Municipio a Sassuolo le atlete di Armonia Art Academy

Sono state ricevute in Municipio, ieri pomeriggio dalla Giunta al completo, le giovanissime atlete di Armonia Art Academy, accompagnate da allenatrici e staff, che hanno da poco fatto incetta di medaglie all’ U.N.A. Pole & Aerial World Cup, svoltosi i primi del mese al Pala Dozza di Bologna.

La Giunta ha consegnato alle ragazze una pergamena, in segno di ringraziamento, con su scritto “Ad Armonia Art Academy, che con grazia e passione elevano il nome della nostra città sul tetto d’Europa”.

L’Associazione sportiva dilettantistica Armonia nasce nel marzo 2009 come società di ginnastica artistica e danza e, nella stagione 2016-2017, inizia con i primi corsi di tessuto e amaca aerea nella sede delle S. Agostino in via Milano 77 seguiti, nel 2018, con i primi corsi di cerchio.

Negli ultimi due anni due nuove sedi, sempre a Sassuolo, per dare la possibilità a sempre più persone di avvicinarsi a questa meravigliosa disciplina. Ad oggi armonia conta oltre 200 atlete che spaziano dai 7 ai 55 anni, suddivise, per età e prestazioni, in gruppi a numero chiuso per poter seguire bene ognuna di loro e garantire maggiore sicurezza.

Oltre alla Presidente, Annalisa Ghiddi, lo staff si arricchisce delle allenatrici Silvia Fontana, Erika Esposito, Alice Ghiddi e Giorgia Cavazzoni.