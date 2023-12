Reggio Emilia, getta una bustina di hashish tentando di allontanarsi: 20enne denunciato dalla Polizia di Stato

Nel primo pomeriggio di domenica 10 dicembre, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia, impegnato in un consueto servizio di controllo del territorio, interveniva in Piazzale Europa, precisamente all’interno dell’area dello “skate park”, dopo aver notato due soggetti con aria sospetta.

Alla vista degli operatori intervenuti uno dei due soggetti, un 20enne extracomunitario, incensurato, lanciava repentinamente una bustina alle sue spalle e tentava di allontanarsi ma veniva prontamente bloccato dagli agenti.

Durante le attività di identificazione gli agenti riuscivano a rinvenire la bustina contenente circa 8 grammi di sostanza solida di colore marrone verosimilmente sostanza stupefacente del tipo hashish di cui il 20enne, dopo alcune domande, rivendicava la proprietà sebbene riferisse di non essere un assuntore.

Al termine degli accertamenti di rito e considerata la modica quantità di stupefacente rinvenuto, il 20enne veniva deferito in stato di libertà per il reato di spaccio di sostanza stupefacente ex art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, mentre la sostanza veniva immediatamente posta sotto sequestro.