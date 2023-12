Modena, sostituita la caldaia Liceo Muratori S.Carlo

Nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 dicembre è stata sostituita la caldaia del liceo Muratori San Carlo nella sede di via Cittadella. L’intervento, iniziato nella mattinata di martedì 12, si è concluso alle tre della notte e non ha comportato l’interruzione del sistema di riscaldamento, consentendo il regolare svolgimento delle lezioni.

Nella giornata di mercoledì 13 dicembre i tecnici della Provincia effettueranno la verifica puntuale di tutti gli ambienti, poiché nella sostituzione della caldaia potrebbero essersi formate alcune bolle d’aria che andranno sfiatate così da garantire il pieno funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

Precedentemente, le lezioni erano state sospese nella giornata di lunedì 4 dicembre a causa di un guasto alla caldaia che regola l’impianto di riscaldamento.

Il guasto aveva comportato la sospensione delle lezioni per 20 classi, pur non coinvolgendo l’ala di edificio dell’istituto Barozzi, che è sempre rimasto aperto regolarmente, così come la succursale del liceo di Corso Cavour.

Complessivamente al liceo Muratori San Carlo sono iscritti per l’anno scolastico in corso 1382 alunni.