L’apprendista Babbo Natale, sabato all’Astoria di Fiorano

Babbo Natale, per una volta nella vita, ha bisogno di un po’ di relax. Per questo decide di mettere un annuncio per contattare un apprendista da istruire a dovere. Purtroppo però, fra tutti, si presenta a casa sua un giovane volenteroso ma pasticcione che farà di tutto per dimostrare il suo valore, mettendosi in seri guai. Toccherà al saggio aiutarlo a sistemare le cose.

Uno spettacolo carico di divertimento e di atmosfera natalizia, dove il pubblico partecipa con allegria. Appuntamento sabato 16 dicembre alle 17:00. Ingresso unico 8 euro.

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI (anche via WhatsApp): 366.320.6544