Incendio nella palazzina uffici della FM Metal Fastener a Mancasale

Stamane intorno alle 8:00 un incendio ha riguardato il locale adibito a Centro Elaborazione Dati presso gli uffici della FM Metal Fastener group S.p.A., in via Emilio Villa a Mancasale di Reggio Emilia. All’arrivo dei Vigili del fuoco, sul posto con tre squadre, tutto il personale dipendente si trovano all’esterno. L’incendio ha interessato la palazzina di tre piani più il piano terra adibita ad uffici. I locali interessati dall’incendio, il CED posto al primo piano l’ufficio posto al secondo piano, erano completamente invasi da fumo. Tutti i locali della palazzina sono stati dichiarati non fruibili, causa i danni arrecati dal fumo. Non si registrano feriti.