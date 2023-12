Con “#Strike!” i ragazzi di Campogalliano vanno al bowling

Si chiama “#STRIKE!” l’uscita speciale organizzata dal Centro giovani Villa Bi e da Accento per i ragazzi e le ragazze di Campogalliano il prossimo venerdi 15 dicembre. Si tratta di un pomeriggio al bowling ‘Sottosopra’ di Modena che verrà raggiunto da Campogalliano coi mezzi pubblici con partenza alle 16,30 dalla fermata di via Roma, in centro al paese.

Il ritrovo è a Villa Bi alle ore 16 ed il ritorno è previsto per le 19,30, alla stessa fermata di partenza. Il programma prevede due ore di gioco tra laser game e bowling.

Il centro giovani provvederà a coprire le spese all’interno del Bowling, tranne cibo e bevande che sono a carico dei partecipanti, come anche il biglietto dell’autobus.

I ragazzi durante il pomeriggio saranno seguiti dagli operatori, però, per partecipare, occorre un’autorizzazione firmata dai genitori sull’apposito modulo.

La prenotazione è obbligatoria e senza modulo firmato non si parte.

Per iscrizioni e informazioni è possibile chiamare il centro giovani Villa Bi al numero 059.851008