Chiusure notturne previste da oggi sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 dicembre, saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli 12 SS65 della Futa e 13 SS9 Via Emilia, in entrata verso la A1 Milano-Napoli/Casalecchio di Reno e in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto/San Lazzaro di Savena. In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli: per la chiusura dello svincolo 12 SS65 della Futa: svincolo 13 SS9 Via Emilia o 11 bis Castenaso; per la chiusura dello svincolo 13 SS9 Via Emilia: svincolo 12 SS65 della Futa. Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate in modalità alternata, in modo da avere disponibili le stazioni alternative consigliate.

-dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 dicembre, sarà chiuso lo svincolo 12 SS65 della Futa, in entrata verso la A1 Milano-Napoli/Casalecchio di Reno e in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto/San Lazzaro di Savena. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 13 SS9 Via Emilia o 11 bis Castenaso.