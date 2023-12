Atl.Madrid-Lazio 2-0, la squadra di Sarri chiude al 2° posto

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – L’Atletico Madrid batte la Lazio con un netto 2-0 e certifica la vittoria nel gruppo E nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I biancocelesti, pur sconfitti nella sfida per la vetta al Civitas Metropolitano, avevano già conquistato nel turno precedente la qualificazione agli ottavi di finale. I colchoneros di Simeone sono metodici, firmano il successo dopo sei minuti di primo tempo con Griezmann e dopo altrettanti nella ripresa con Lino. Erano partiti subito aggressivi e gli uomini di Sarri ne hanno pagato ben presto le conseguenze. Al 6′ Marusic sbaglia in uscita, ne approfitta Lino che va a servire Griezmann. L’attaccante francese non fallisce il pallone dell’1-0 immediato. La situazione sembra in discesa per gli spagnoli, che potrebbero dilagare. Invece vivacchiano per tutto il primo tempo, finchè al 38′ non trovano il raddoppio con Hermoso. La gioia dura poco, l’arbitro olandese Gòzùbùyùk viene richiamato al Var e annulla la rete per fuorigioco. La Lazio tira un sospiro di sollievo e va a schiarirsi le idee negli spogliatoi. Aveva reagito bene dopo lo svantaggio, ma le occasioni di Zaccagni, Guendouzi e Immobile non hanno impensierito più di troppo. Gli spagnoli replicano il copione del primo tempo e dopo 6 minuti nella ripresa trovano il gol del raddoppio. Il subentrato Depay serve Lino, che infila un gran destro sotto la traversa per il 2-0. Sarri prova a smuovere le acque con gli ingressi di Felipe Anderson e Castellanos ma i biancocelesti non riescono a trovare la via del gol. Anzi, è l’Atletico Madrid ad andare vicino al tris con Morata: il primo posto nel girone E a quota 14 è comunque assicurato. La Lazio può comunque festeggiare il passaggio del turno come seconda, con 10 punti, e dovrà incrociare le dita per il sorteggio degli ottavi. Feyenoord in Europa League, Celtic fuori dalle coppe.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).