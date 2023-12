Appuntamenti musicali natalizi a Campogalliano

Nel fitto programma di eventi ideato e curato dall’Ufficio cultura del Comune per le festività natalizie 2023 un ruolo centrale è ricoperto dalla musica.

Diversi infatti sono i concerti in programma a partire da venerdì 15 quando, alle ore 20, presso la palestra polivalente di via Mattei 15, si potrà assistere allo spettacolo ““Audiovilla Xmas Day”, ovvero i saggi natalizi della scuola di musica esibizione di tutti gli allievi frequentanti Audiovilla, con l’impiego, tra gli altri strumenti, di una batteria dalla storia particolare. In questa occasione tornerà a suonare in Villa la storica batteria di Piero Bussetti donata alla scuola dai componenti del gruppo Michele e gli intenditori. “Piero era prima di tutto un grande amico con un’enorme passione per la musica – spiega Gianluca Verasani, campogallianese, uno dei componenti della band, figura fondamentale nella storia delle sale prove musicali di Villa Barbolini – Batterista da sempre, picchiava forte sui tamburi, con una precisione ed una continuità eccezionali. La sua band, Michele e gli Intenditori, ha quindi pensato che la sua batteria non poteva restare silente. Si è quindi deciso di donarla alle sale musica di Villa Bi, perché nel ricordo di Piero la sua batteria continui a fare musica per le giovani generazioni. Ragazze e ragazzi, inseguite i vostri sogni e che la musica vi accompagni per tutta la vita. Rock’n’roll!”

Verasani era assessore alla pubblica istruzione nel 1990, quando insieme a Stefano Bonaccini, assessore alle politiche giovanili, collaborò attivamente nell’acquisto di tutta la dotazione musicale.

Sempre in palestra, il giorno dopo, sabato 16, dalle 9 alle 12,30 saranno invece gli alunni della scuola primaria ad esibirsi nei loro “Auguri cantati” dedicati ai genitori e ai nonni che sicuramente riempiranno la sala tra emozioni e legittima soddisfazione.

“Come ogni anno – dichiara l’assessore alle politiche scolastiche Daniela Tebasti – si tratta di un appuntamento dall’importante significato simbolico e non solo, che vede riunita la comunità educante; dopo la emozionante esperienza dello scorso anno in piazza, davanti al Municipio, quest’anno la scelta della scuola è stata quella di trovarsi in un luogo adatto ad ospitare i familiari in modo adeguato; un ringraziamento va alla polisportiva Campogalliano per aver messo a disposizione la palestra dove scuola e famiglie si troveranno insieme per celebrare in serenità e armonia il periodo delle festività”.