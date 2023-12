‘7°…non rubare’, il nuovo spettacolo de I Legnanesi in scena al Teatro Duse di Bologna

S’intitola ‘7°…non rubare’ il nuovo spettacolo de I Legnanesi in scena dal 15 al 17 dicembre al Teatro Duse di Bologna (ore 21, domenica ore 16).

Questa volta, la famiglia Colombo, composta da Antonio Provasio (Teresa) che firma anche la regia, Enrico Dalceri (Mabilia) e Italo Giglioli (Giovanni), insieme agli altri personaggi del cortile e agli sfavillanti boys, sarà alle prese con un comandamento quanto mai attuale e rischierà di finire dietro le sbarre. Lo show, firmato dalla compagnia di rivista en travesti in scena da più di 70 anni, si apre non a caso con un inno alla libertà affidato ai boys che trasformano le divise da galeotti in un’esplosione di colori.

Dal primo quadro musicale al cortile, il passo è breve. A sconvolgere gli equilibri sarà l’arrivo in famiglia del giovane Carmine (Maicol Trotta), ragazzo problematico ma dal carattere travolgente che è stato affidato a Mabilia in adozione temporanea. Il compito di Teresa e Giovanni sarà quello di reinserire il ragazzo in società fornendogli solide basi e i principi morali essenziali per vivere onestamente e trovare un lavoro. Mabilia vestirà, quindi, i panni di una sorta di sorella maggiore. In una girandola di battute esilaranti, Teresa dovrà trattare anche con un singolare direttore di banca, tra malintesi e diffidenza, sempre all’insegna dell’inconfondibile comicità.

La vicenda si complica quando, per una bravata commessa da Carmine, i tre Colombo si ritroveranno in un’imponente aula di tribunale, di fronte al giudice e a Carmela (Maurizio Albè), a discolparsi per qualcosa che non hanno commesso, nell’intento di evitare la galera.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it