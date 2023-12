Vignola, inaugurato il nuovo piazzale per la sosta delle ambulanze del 118

L’Ospedale di Vignola, e il suo Pronto Soccorso, hanno un nuovo parcheggio destinato alla sosta delle ambulanze del 118. Lo spiazzo, di oltre 130 metri quadrati, è stato inaugurato oggi pomeriggio, martedì 12 dicembre, nell’area di fianco all’ingresso del Pronto Soccorso in via Alessandro Plessi. L’opera, che permetterà la sosta per tre mezzi di soccorso, è stata realizzata da alcune ditte del territorio, che hanno donato il parcheggio all’Ospedale: la Zanni Srl, Asfalti Emiliani Srl e Autodiesel Srl.

Per l’occasione è stato organizzato un momento di ringraziamento alle imprese donatrici alla presenza del sindaco di Vignola, Emilia Muratori; la Direttrice Generale dell’Azienda USL di Modena, Anna Maria Petrini; la Direttrice Sanitaria, Romana Bacchi; la Direttrice del Distretto sanitario di Vignola, Federica Casoni; la Direttrice del Pronto Soccorso di Vignola, Claudia Cremonini; la Presidentessa della Fondazione di Vignola, Carmen Vandelli; e una rappresentanza degli operatori del Pronto Soccorso di Vignola e del 118. Presenti anche alcuni sindaci dei Comuni del Distretto vignolese.

Il nuovo parcheggio, adiacente al PS dell’Ospedale, costituisce un’area di sosta facilmente raggiungibile dagli operatori del 118, impegnati ogni giorno a intervenire per le emergenze sul territorio.

“Ringrazio le aziende del territorio che continuano a dimostrare con i fatti l’attaccamento verso il territorio e il nostro ospedale – dichiara Emilia Muratori, sindaca di Vignola -. La nuova area di parcheggio per le ambulanze è un intervento di supporto all’efficienza del Pronto soccorso che, in questi due ultimi anni, è stato, a sua volta, completamente rinnovato. Gli investimenti in sanità sono cruciali per il benessere della nostra comunità”.

“Una comunità si definisce tale quando ad ogni livello si lavora per il benessere della collettività – afferma Anna Maria Petrini, Direttrice Generale dell’Azienda USL di Modena -. Questa nuova area di sosta per le ambulanze del PS di Vignola, per cui ringrazio le aziende donatrici, è l’ennesima dimostrazione di vicinanza del tessuto socio-economico alla sanità locale. Il nostro è un territorio dove il sistema imprenditoriale sa interpretare e intercettare i bisogni della popolazione, una ricchezza dal valore inestimabile”.

“Il nuovo parcheggio migliora la qualità del lavoro degli operatori del 118, che in questo modo hanno a disposizione un’area di partenza e sosta delle ambulanze ancora più comoda – aggiunge Claudia Cremonini, Direttrice del Pronto soccorso di Vignola -. La generosità delle aziende del territorio è un bene prezioso, che ancora una volta dà benefici a tutta la popolazione”.

“Siamo felici di avere contribuito a migliorare gli spazi esterni dell’Ospedale e del Pronto Soccorso di Vignola – sottolineano le aziende donatrici -. Il nostro scopo era donare alla comunità qualcosa di tangibile, che portasse un valore aggiunto alla sanità locale, in particolare agli operatori del 118 che ogni giorno assistono e intervengono per salvare la vita ai cittadini”.