Tre giovani soccorsi dai Carabinieri Sciatori di Lizzano in Belvedere

I Carabinieri Sciatori di Lizzano in Belvedere hanno soccorso tre studenti universitari, due ragazzi e una ragazza sulla ventina, che nella serata di domenica 10 dicembre 2023 si sono incamminati in cima alla montagna e sono rimasti disorientati a causa di un repentino cambiamento climatico che li ha costretti a rompere il vetro di una seggiovia e a ripararsi all’interno per trascorrere la notte ed evitare di perdere i sensi a causa dell’ipotermia. La mattina seguente i tre studenti hanno chiamato i soccorsi. Appresa la notizia, i Carabinieri Sciatori di Lizzano in Belvedere sono andati a recuperare i tre ragazzi che a parte lo spavento e il freddo non hanno riportato lesioni.