Si introduce all’interno di alcuni uffici Seta per rubare: 25enne arrestato a Reggio Emilia

Nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 dicembre, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia è intervenuto presso lo stabilimento “Seta” di via del Chionso a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa da parte di personale addetto alla vigilanza di un furto in atto.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti notavano la presenza di un soggetto, un 25enne extracomunitario e irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze di polizia per via di diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio nonché già gravato dal divieto di dimora nel Comune di Reggio Emilia.

Secondo quanto riferito dal personale addetto alla vigilanza, l’uomo era stato colto all’interno dello stabilimento dopo aver forzato la porta di ingresso degli uffici ma era costretto a desistere dai suoi intenti criminosi a causa dell’imminente arrivo della Polizia di Stato.

Al termine degli accertamenti di rito, il 25enne è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato e, contestualmente, deferito in stato di libertà per analoga ipotesi di reato relativa al furto di un minivan di proprietà di SETA compiuto il giorno precedente di cui lo stesso soggetto ammetteva la propria responsabilità e si trova, attualmente, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.