Nuovi campi da padel a Maranello, sabato l’inaugurazione

Sabato 16 dicembre è in programma l’inaugurazione dei nuovi campi da padel presso il Parco dello Sport di Maranello. La cerimonia prevede alle ore 10 i saluti del sindaco Luigi Zironi, della vicesindaca Mariaelena Mililli, del presidente della Maranello Sport Antonio Bedini. A seguire la benedizione dei nuovi impianti e il taglio del nastro. Con l’apertura dei nuovi campi da padel si aggiunge una nuova disciplina tra quelle praticabili al Parco dello Sport.

I nuovi campi, costruiti con materiali all’avanguardia nell’area che già ospita quattro campi da tennis, sono stati realizzati dalla Maranello Sport, ente costituito dalle società sportive e dal Comune. Presentano un fondo in erba sintetica, sono illuminati ognuno da otto proiettori a led regolabili e sono dotati di copertura con telo a doppia membrana, che consente di ridurre i consumi, di limitare l’effetto condensa, di schermare il campo dalle alte temperature esterne e di far filtrare al meglio la luce diurna naturale. Inoltre, in attesa del collaudo degli spogliatoi realizzati, gli atleti possono utilizzare delle strutture prefabbricate temporanee, che poi lasceranno spazio al nuovo edificio contenente quattro aree distinte: due per gli atleti – uomini e donne – e due per gli arbitri. E’ già possibile prenotare l’utilizzo dei campi sul sito www.maranellosport.it.