Felici di essere solidali: il 14 dicembre la Festa degli Auguri della Casa del Volontariato di Carpi

Una festa per ringraziare il contributo inestimabile che volontarie e volontari danno ogni anno alla comunità in cui operano, ma quest’anno anche un’occasione per partecipare alle visite guidate per scoprire il nuovo allestimento del ‘Museo della Felicità’: si svolgerà giovedì 14 dicembre, alle ore 18.00 a Carpi, la Festa degli Auguri della Casa del Volontariato.

L’appuntamento, al civico n°22 di via Peruzzi, sarà allietato dalla musica e dalle voci del Soprano Serena Daolio, che dialogherà con i cori ‘Arcobaleno’ e ‘Le nuvole’ di USHAC e Gruppo Parkinson Carpi.

Oltre al Consiglio direttivo della Fondazione Casa del Volontariato, ente finalizzato al sociale della Fondazione CR Carpi, parteciperanno anche il presidente di quest’ultima, Mario Arturo Ascari, il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli, l’Assessore ai Servizi sociali Tamara Calzolari e il Vescovo di Modena e Carpi Mons. Erio Castellucci.

Prima dell’inizio della Festa, aperta a tutta la cittadinanza, e a partecipazione gratuita, dalle ore 17.00 alle 18.00 sarà possibile effettuare visite guidate al Museo della Felicità.

Questo il commento di Nicola Marino, Presidente della Fondazione Casa del Volontariato: “Questo è stato un anno particolarmente ricco di iniziative per la Casa del Volontariato, e siamo dunque lieti di invitare tutte le persone che hanno condiviso le nostre attività a festeggiare insieme, soprattutto per testimoniare la gratitudine della comunità per l’insostituibile opera del volontariato. In più, essendo stata recentemente inaugurata la nuova versione del Museo della Felicità, ed essendo quello natalizio un periodo che si presta più di ogni altro alle riflessioni su questo tema, credo che quest’anno possa essere particolarmente significativo un momento per condividere insieme il percorso che ha accompagnato le tappe del Museo”.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.casavolontariato.org e la pagina Facebook Fondazione Casa del Volontariato.