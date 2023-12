“Come un fiore raro”: Mirandola ricorda Mia Martini e dice no alla violenza contro le donne

In occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne”, l’Assessore alle pari Opportunità Federica Luppi e il Comune di Mirandola invitano la cittadinanza a partecipare allo spettacolo dal titolo “Come un Fiore raro”.

Racconti, canzoni e video dedicati alla memoria di Mia Martini con testi di Davide Giandrini. Un viaggio alla scoperta della vita artistica dell’indimenticabile “Mimì”, in un’esistenza ricca di dolore ma anche di bellezza a arte.

Lo spettacolo – in programma Giovedì 14 Dicembre alle ore 21 – si terrà all’Auditorium “Montalcini” di Mirandola: ingresso gratuito sino ad esaurimento posti. Non è necessaria la prenotazione.

“Con lo spettacolo “Come un Fiore raro” l’Amministrazione Comunale di Mirandola ha voluto riportare l’attenzione su un fenomeno che non accenna a mollare la presa nella nostra società: la violenza sulle donne. La vita di Mia Martini – commenta l’organizzatrice della serata, l’Assessore Luppi – diviene dunque non solamente uno spunto di riflessione interiore, bensì un monito per le donne, di tutte le età, nel riappropriarsi di un sano amor proprio e non cadere nella trappola di chi, con false lusinghe, punta e mira a fagocitare l’esistenza altrui”.