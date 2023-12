Albinea piange Roberto Valentini “Robby”

L’8 dicembre si è spento, all’età di 75 anni, Roberto Valentini, una figura molto conosciuta ad Albinea soprattutto per il suo impegno nel volontariato sportivo.

Robby, questo era il modo in cui tutti lo chiamavano, era nato il 28 agosto del 1948. Si era trasferito ad Albinea nel 1983 e aveva sposato Stefania Manenti, attuale presidente del comitato Pace, Gemellaggi e Cooperazione internazionale e membro di Anpi Albinea.

Non appena andato in pensione Roberto aveva deciso di dedicare il suo tempo alla comunità ed era entrato a far parte dell’U.S Albinea, prima che la società si fondesse con la G.S Bellarosa dando vita all’attuale United Albinea. Robby era parte integrante e fondamentale della segreteria e si occupava della parte amministrativa: pratiche burocratiche e in particolare del settore giovanile.

Seguì e contribuì personalmente alla riuscita della fusione. Negli ultimi anni aveva dovuto diluire le sue presenze in pubblico a causa di una grave malattia, ma non mancava mai agli eventi legati alla società che amava, come l’intitolazione dello stadio di Albinea all’amico Guido Nasi del 2 settembre scorso.

“Robby ci mancherà. Esprimo cordoglio e vicinanza alla moglie Stefania, da parte mia a nome di tutta la comunità di Albinea – Ha detto il sindaco Nico Giberti – E’ stato un volontario che saputo mettere passione e gentilezza in tutto quello che ha fatto e ha significato tanto per il mondo dello sport albinetano e i ragazzi dello United Albinea”.

“Robby era una persona meravigliosa – Ricorda il presidente dello United Albinea, Alessandro Simonazzi – Il suo lavoro in segreteria era fondamentale per la società. Era sempre in mezzo ai bambini e amava lo sport. Prima di andarsene ha chiamato al telefono sia me che molti altri suoi amici. Ci ha salutato uno per uno e ci ha detto di fare a modo. E’ stato lucidissimo fino alla fine, proprio tipico di lui. In primavera organizzeremo un torneo di calcio per bambini per ricordarlo. Sono certo che ne sarà felice”.

L’ultimo addio a Valentini è avvenuto questa mattina.