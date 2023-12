Aggiornamento al programma delle chiusure notturne sulla A13 e sul Raccordo di Casalecchio

Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, che verranno effettuate in modalità alternata, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, come di seguito indicato:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 12 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE

-sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova.

In alternativa si potrà uscire sulla A14 Bologna-Taranto, alla stazione di Bologna Fiera; per effetto della contestuale chiusura sulla stessa A13, del tratto Bologna Interporto-Altedo, verso Padova, chi proviene da Bologna dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Bologna Interporto.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 13 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 14 DICEMBRE

-sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova.

In alternativa, utilizzare la stazione di Bologna Fiera, sulla A14, o di Bologna Interporto, sulla stessa A13;

-sarà completamente chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Arcoveggio.

Vista la contestuale chiusura, sulla stessa A13, del tratto Ferrara sud-Altedo, verso Bologna, chi proviene da Padova dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Ferrara sud.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 14 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 15 DICEMBRE

-sarà completamente chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Arcoveggio o di Altedo.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate in modalità alternata.

Dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Stati Uniti e Corso Argentina ed entrare sulla A4 alla stazione di Padova est.

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Terme Euganee, verso Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: Via San Pietro Viminario, SS16, Battaglia Terme, SP9-Via Mincana, per rientrare sulla A13 alla stazione di Terme Euganee;

per i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: SP5, SR104, Via Giuseppe Verdi, SP92, SP14 Conselve Via Padova-Via Ponte di Riva, SP17, SP9, Due Carrare, per rientrare sulla A13 alla stazione di Terme Euganee.

Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire attività nell’ambito del piano di ammodernamento del sottovia “Via del lavoro”, nelle due notti di mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata in entrambe le direzioni, A14 Bologna-Taranto e A1 Milano-Napoli.

Tale provvedimento comporterà l’uscita obbligatoria allo svincolo 1 della Tangenziale di Bologna “Nuova Bazzanese”, per chi proviene dalla A14 e la chiusura, per chi proviene da Bologna città/Vignola, dei due rami di svincolo che dalla Nuova Bazzanese immettono all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa si consiglia:

verso Milano: entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14;

verso Padova: entrare alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13;

verso Ancona: entrare alla stazione di Bologna San Lazzaro, sulla A14;

verso Firenze: percorrere l’Asse Attrezzato, la SS64 Porrettana, il Raccordo Sasso Marconi-Nuova Porrettana (R43) ed entrare sulla A1 attraverso la stazione di Sasso Marconi.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica, dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 dicembre, per chi proviene da Firenze, sarà chiuso il ramo di allacciamento sul Raccordo di Casalecchio.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Sasso Marconi, sulla A1 Milano-Napoli, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43) e la SS64 Porrettana e rientrare in autostrada alle seguenti stazioni:

verso Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;

verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova;

verso Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto.