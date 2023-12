A Castelfranco Emilia e frazioni via al ciclo di aperitivi in lingua inglese per parlare di Europa

Dalla collaborazione tra il Comune di Castelfranco Emilia, la Cooperativa Bangherang e la Regione Emilia-Romagna, al via domani, 13 dicembre, il ciclo di tre incontri “Talking about Europe – aperitivi in inglese”, dedicato a un pubblico di giovani tra i 16 e i 30 anni e caratterizzato da conversazioni in lingua inglese con aperitivo offerto.

Il primo appuntamento si tiene mercoledì 13 dicembre, alle ore 18.00, al Wild Rover Irish Pub di Manzolino (via G. D’Annunzio 40). I successivi incontri sono previsti per lunedì 18 dicembre, alle 18.30, al TerzoSpazio di Castelfranco Emilia (Piazza Garibaldi 15) e martedì 19 dicembre, alle 18.30, al Bar Freccia di Piumazzo (via dei Mille 159).

“L’obiettivo principale di questa nuova iniziativa è quello di offrire ai/alle giovani e ai gruppi giovanili occasioni di incontro e dialogo, in lingua inglese, per conoscere le opportunità europee rivolte a loro e per riflettere sul significato dell’essere cittadini europei/e” – commenta l’Assessora alle Politiche Giovanili e all’Europa Sarah Testoni.

Le finalità degli incontri, che avranno una durata di circa due ore, saranno infatti la sensibilizzazione rispetto ai valori e al significato della cittadinanza europea, la presentazione delle opportunità europee rivolte ai giovani e la condivisione di esperienze già vissute, ma anche la facilitazione della socializzazione all’interno del gruppo attraverso dinamiche e metodologie simili a quelle utilizzate negli scambi giovanili.

Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere a: europa@bangherang.it