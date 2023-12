Pianoro: i carabinieri cercano refurtiva e trovano droga. Un arresto

I Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi hanno arrestato un 27enne tunisino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. È successo la mattina del 7 dicembre 2023, quando i Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi sono andati a perquisire l’appartamento di un italiano sulla trentina, residente a Pianoro, oggetto di ricerca nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica di Bologna, finalizzata a ritrovamento della refurtiva di un furto avvenuto il mese scorso in un supermercato di Sasso Marconi e di cui il soggetto era sospettato.

Durante le operazioni di ricerca a casa dell’uomo, invece di trovare la refurtiva inerente ai furti, i Carabinieri hanno rinvenuto della droga appartenente a un coinquilino, un 27enne tunisino che in quel momento era al lavoro. Rintracciato poco dopo dai Carabinieri, il 27enne è stato accompagnato nell’abitazione di Pianoro per essere messo a conoscenza della sostanza stupefacente trovata in sua assenza: due panetti di hashish e un altro involucro della stessa sostanza stupefacente del peso complessivo di 175 grammi e una bilancina di precisione. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 27enne è stato trattenuto in camera di sicurezza. In sede di giudizio direttissimo celebratosi il 9 dicembre 2023, l’arresto è stato convalidato.