Elenco di chiusure annullate e chiusure programmate sulle autostrade della regione

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, chi proviene da Bologna ed è diretto verso Ancona/Pescara, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Cesena nord, nelle tre notti di lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 dicembre, con orario 22:00-6:00. Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena nord, rientrare dalla stessa stazione e proseguire sulla A14 in direzione Ancona/Pescara.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 dicembre, sarà chiuso il tratto Bologna Borgo Panigale (km 4+800)-allacciamento Raccordo Casalecchio (km 9+000), verso Ancona. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: da Milano verso Ancona, uscire sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde della Tangenziale di Bologna, la Tangenziale, per rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro; da Milano verso Padova, uscire sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde della Tangenziale di Bologna, la Tangenziale, per entrare sulla A13 Bologna-Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio.

Dalle 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 dicembre, sarà chiuso il tratto allacciamento Raccordo Casalecchio (km 9+000) e Bologna Borgo Panigale (km 4+800), per chi proviene da Ancona ed è diretto sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano. Di conseguenza, la stazione di Bologna Borgo Panigale non sarà raggiungibile per chi proviene da Padova o da Ancona. In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, chi proviene da Pescara/Ancona ed è diretto verso Milano, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio, per poi immettersi sulla A1 Milano-Napoli, in direzione di Milano; per la chiusura di Bologna Borgo Panigale: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, o Bologna Fiera sulla stessa A14; si ricorda che la stazione di Bologna Casalecchio è chiusa in uscita per chi proviene dalla A14, per consentire lavori di ricostruzione del sottovia di stazione.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, sono state annullate le chiusure del tratto compreso tra Rimini nord e Valle del Rubicone, verso Bologna, che erano previste nelle due notti di lunedì 11 e martedì 12 dicembre; di conseguenza, in tali notti, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Rubicone est”.

Il suddetto tratto sarà chiuso, per consentire lavori di manutenzione viadotto, dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 dicembre, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Rubicone est”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: Via Solarolo, Via Tolemaide, SS16 Adriatica, SP10, Via Bastia, SP33 e rientrare sulla A14 alla stazione di Valle del Rubicone.

******

Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Sasso Marconi nord, prevista dalle 22:00 di questa sera lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 dicembre.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura dell’uscita di Sasso Marconi nord, per chi proviene da Bologna, dalle 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 dicembre, per consentire lavori di ripristino della segnaletica orizzontale.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, di Sasso Marconi, sulla stessa A1, o di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

******

Sono state annullate le chiusure del Raccordo Sasso Marconi-SP64 Porrettana (R43), da e verso la stazione di Sasso Marconi, che erano previste nelle due notti di lunedì 11 e martedì 12 dicembre.

******