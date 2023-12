Castelnovo Monti: sarà il 13 dicembre l’incontro sul sistema di raccolta dei rifiuti

In questi giorni stanno arrivando nelle case dei cittadini dell’aree limitrofe al capoluogo le lettere contenenti le Ecocard necessarie per poter conferire i rifiuti nei nuovi contenitori stradali informatizzati per la frazione rifiuto indifferenziato. Per illustrare il funzionamento del nuovo sistema di conferimento dei rifiuti in regime di Tariffazione Puntuale a Corrispettivo si invitano i cittadini a partecipare all’incontro informativo che si terrà mercoledì 13 dicembre alle ore 20.30 presso l’Oratorio Don Bosco, via Pieve 5. La serata sarà anche l’occasione per porre eventuali domande e richiedere chiarimenti sul sistema di raccolta già attivo a Castelnovo Monti e Felina.

Afferma il Sindaco Enrico Bini: “Come ogni cambiamento anche questo nuovo sistema all’inizio avrà la necessità di essere compreso: è successo anche nel capoluogo e a Felina quando abbiamo introdotto l’incremento del porta a porta ma dopo un po’ di tempo credo sia stato capito l’obiettivo che ci ha spinto, e che è lo stesso alla base di queste innovazioni nelle frazioni: incentivare la raccolta differenziata e ridurre al minimo i rifiuti indifferenziati che vanno a smaltimento. L’incontro del 13 dicembre sarà un’occasione fondamentale per capire come funzionerà questo nuovo sistema e per ricevere delucidazioni anche sul sistema già in vigore nel capoluogo e a felina: auspichiamo quindi una partecipazione ampia”.