Casalecchio di Reno: 22enne denunciato dopo aver minacciato la fidanzata

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno denunciato un 22enne moldavo per minaccia e lesioni personale aggravate. È successo alle 02:00 circa della notte del 10 dicembre scorso, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati al numero di emergenza 112 che un ragazzo stava litigando pesantemente con una donna in lacrime, in strada, davanti a un palazzo condominiale di Casalecchio di Reno

Appresa la notizia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno raggiunto l’indirizzo indicato, e quando sono arrivati sono stati informati che la donna si era rifugiata nel palazzo inseguita dal giovane. Quindi, i Carabinieri sono entrati nell’atrio condominiale e, individuato l’appartamento, vi hanno fatto ingresso. Questo, identificato nel 22enne, ammetteva di avere avuto una lite con la compagna, anche lei moldava, 20enne, che era in casa e stava piangendo. Alla vista dei Carabinieri, la ragazza appariva spaventata e presentava delle ecchimosi sul collo. Tranquillizzata dagli stessi, la giovane riferiva di aver avuto una lite col compagno mentre erano a bordo di un autobus partito da Bologna. Nella circostanza, il ragazzo si era arrabbiato con la compagna che lo aveva invitato ad abbassare il volume del telefonino per evitare di disturbare gli altri passeggeri. Intimorita dal rimprovero del giovane, la ragazza è scesa dall’autobus in anticipo per fare ritorno a casa a piedi. Questa sua scelta ha infastidito il 22enne che, arrivando a casa per primo, le ha inviato un messaggio dal seguente tenore: “Se non torni a casa ti ammazzo!”. La giovane, preoccupata, appena arrivata sotto casa non è entrata subito nell’appartamento, preferendo rimanere in strada, da dove ha chiamato un’amica per farsi ospitare. Nel frattempo, il ragazzo si è affacciato alla finestra e quando si è accorto che la fidanzata stava temporeggiando ha afferrato il gatto domestico, è sceso, si è avvicinato alla giovane dicendole: “Se non sali in casa ammazzo il gatto e poi ammazzo te!”. La ragazza, fattasi coraggio, ha preso il gatto in braccio ma si è rifiutata di entrare in casa; il fidanzato, dopo averla spinta per terra, ha iniziato a prenderla a calci e pugni fino a quando non è stato interrotto da una cittadina che, accortasi di quanto stava accadendo dal balcone di casa, ha urlato: “Sto chiamando i Carabinieri!”. È stato in quel frangente che la giovane è fuggita all’interno del palazzo inseguita dal fidanzato che, una volta raggiunta, la minacciava di morte con un coltello da cucina.

La ragazza ha lasciato l’appartamento ed è andata a vivere altrove, riservandosi di far refertare le ferite riportate. Dopo aver immediatamente informato la Procura della Repubblica di Bologna, i Carabinieri hanno denunciato il 22enne e hanno sequestrato il coltello.