Bologna: pretende soldi per restituire il maltolto. Arrestato dalla Polizia per tentata estorsione

Nella serata di domenica 10 dicembre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un soggetto per tentata estorsione, oltre a denunciarlo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Tutto ha inizio intorno alle ore 19, quando le volanti dell’U.P.G.S.P. si sono recate in via Nicolò dall’Arca a seguito di una segnalazione su linea 113 pervenuta da un ragazzo che riferiva di aver ricevuto una minaccia telefonica, Poco prima il giovane aveva infatti ricevuto una telefonata nella quale un soggetto gli intimava di consegnare 80 euro; in cambio avrebbe ricevuto degli oggetti di sua proprietà precedentemente sottrattigli, tra i quali un I-Pad con relativi accessori.

Veniva così inviato un equipaggio in borghese e quando la vittima si recava all’incontro ed estraeva il portafoglio, gli operatori della Volante intervenivano e bloccavano il soggetto giunto all’appuntamento – cittadino senegalese di circa 40 anni – il quale opponeva una strenua resistenza al fine di sottrarsi all’arresto.

L’uomo veniva dunque accompagnato in sicurezza presso gli uffici della Questura, dove veniva tratto in arresto per il reato di tentata estorsione e denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, in attesa dell’udienza con rito direttissimo fissata per la giornata odierna.