L’anteprima nazionale di “Ferrari” di Michael Mann dentro l’immortale mito di Maranello

In anteprima nazionale assoluta nella nostra Regione, nei cinema delle due Città (Maranello e Modena) che sono per tutti la casa stessa del “mito”, giovedì sera è stato proiettato “Ferrari” di Michael Mann.

Nell’appuntamento Maranellese presenti in sala tra i tanti ospiti, anche Piero Ferrari e un gruppo storico di tecnici e meccanici della scuderia corse, con il Sindaco Luigi Zironi a fare gli onori di casa.

“Ferrari” liberamente tratto da “Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine” di Brock Yates, è una produzione americana distribuita in Italia dalla 01 Distribution e presente tra l’altro nell’ultima edizione della Biennale di Venezia.

Il film a parte qualche salto temporale utile alla comprensione della storia, racconta un anno in particolare della incredibile vita del fondatore di un marchio che oggi è considerato, il più conosciuto al mondo.

Siamo nel 1957, Enzo è ormai un ex pilota che sta attraversando una crisi a tutto tondo nella sua vita. Un fallimento aziendale si prospetta alle porte del suo stabilimento che rappresenta l’inseguimento di un sogno, iniziato dieci anni prima assieme a Laura sua moglie.

Anche con Laura, Enzo attraversa nello stesso anno, l’inferno che colpisce una coppia a cui viene a mancare un figlio. Dino Ferrari, giovanissimo e valente progettista stroncato da una malattia rara all’età di 24 anni.

La pellicola di Mann segue l’uomo Ferrari così da vicino, che quasi ci si dimentica nelle due ore, di loro, le macchine. Il regista americano punta tanto sulle dinamiche private di una famiglia, il cui nome è stato capace di divenire simbolo di successo e sogno.

Una famiglia che si è allargata come molte ai nostri tempi, e nella storia riverbera la lotta di Enzo per il riconoscimento del suo secondo figlio Piero, avuto dalla sua relazione con Lina Lardi.

Un film sull’uomo certo che non dimentica gli altri uomini della vita di Ferrari, i piloti, con i loro sogni e la loro follia così come le corse divenute momenti all’epoca di reale eroismo.

Girato anche tra le piazze e le strade di Modena come in altri luoghi originali di questa storia, Ferrari di Mann con questa anteprima nazionale (l’altra si teneva a Londra), ha chiarito una volta per tutte se ce ne fosse bisogno, che la valle dei motori e del grande sogno è proprio casa nostra. Un sogno ovviamente, rosso Ferrari.

Claudio Corrado