A Bologna la Guardia di finanza sequestra circa 2mila articoli natalizi non sicuri

I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna hanno sequestrato circa 2 mila prodotti natalizi e bigiotteria varia privi dei requisiti di conformità e sicurezza, in un esercizio commerciale di articoli vari sito a Bologna e gestito da un soggetto di nazionalità cinese.

In particolare, l’attività di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di “sicurezza dei prodotti”, è stata svolta dai militari della Compagnia di Imola nell’ambito delle ordinarie attività di “Controllo economico del territorio”. L’immediato sequestro ha impedito la vendita di prodotti, privi dei contenuti minimi d’informazione e di tutte le altre indicazioni riferibili alla composizione e all’eventuale presenza di sostanze nocive per la salute umana previste dalla legislazione nazionale ed europea del valore complessivo di circa 5.000 euro.

Il titolare dell’esercizio commerciale, inoltre, è stato segnalato alla Camera di Commercio di Bologna per violazioni del Codice del Consumo.

Il contrasto alla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza rappresenta un primario obiettivo delle Fiamme Gialle, orientate a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.