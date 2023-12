Lo schiaccianoci del Roma City Ballet Company in scena domenica al Teatro Celebrazioni di Bologna

Si apre con uno dei balletti più celebri al mondo e una fiaba senza tempo il cartellone degli spettacoli di danza del Teatro Celebrazioni di Bologna. Per celebrare l’arrivo del Natale domenica 10 dicembre alle ore 18.00 andrà in scena Lo schiaccianoci, balletto in due atti e tre quadri con le musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij, nell’interpretazione di Roma City Ballet Company diretta da Luciano Cannito.

Rappresentato con successo per la prima volta al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo nel 1892, con le coreografie di Marius Petipa e Lev Ivanov, Lo schiaccianoci – che ancora oggi fa sognare grandi e piccini – è ispirato al racconto Der Nussknacker und der Mäusekönig (“Schiaccianoci e il re dei topi”) di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann nella versione francese di Alexandre Dumas padre.

Info: Tel: 051.4399123 – E-mail: info@teatrocelebrazioni.it