Controlli serrati dei carabinieri nel capoluogo reggiano

L’altro giorno sino a sera inoltrata, i militari della compagnia carabinieri di Reggio Emilia coadiuvati da personale del Nas di Parma, del nucleo ispettorato del lavoro di Reggio Emilia e del gruppo carabinieri forestale di Modena, hanno proceduto nel capoluogo reggiano allo svolgimento di serrati controlli, finalizzati alla prevenzione e al contrasto delle fenomenologie criminali connesse con i reati predatori e di criminalità comune reggiano nonché fenomeni di degrado urbano.

I militari operanti hanno proceduto, in particolare, nel capoluogo, al controllo di 80 persone e 40 mezzi, e vari esercizi pubblici, oltre al controllo di un allevamento. Durante il controllo di un esercizio pubblico, è stato riscontrato l’impiego di manodopera sprovvista di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Per questi motivi, 2 persone, una donna ed un uomo quarantenni residenti nel reggiano, titolari di una pizzeria oggetto del controllo, sono state denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Inoltre è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale e la contestazione delle sanzioni amministrative per un importo complessivo di euro 6.820,00.

Durante il controllo di un altro esercizio pubblico veniva identificato un minore di anni 17 intento a lavorare, e veniva accertata la violazione amministrativa dell’impiego di lavoratore senza contratto, veniva comminata una sanzione di euro 3.600. In corso di valutazione eventuali illeciti penali (visite mediche e corsi formativi sulla sicurezza del lavoro, obbligatori). Nel corso del servizio veniva inoltre segnalato alla locale prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti, un 21 enne reggiano, poiché trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. I carabinieri hanno posto in sequestro amministrativo lo stupefacente rinvenuto.