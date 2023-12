Scuola Tassoni di Canali: rallentamento per il tetto dovuto a ritardi nella consegna dei materiali

Come preannunciato alla fine dello scorso agosto a insegnanti e famiglie, sono in corso alla scuola primaria Tassoni di Canali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli interventi, avviati dal Comune con un investimento di 150.000 euro, hanno riguardato la pulizia e il rimodellamento delle aree cortilive; il rifacimento della pavimentazione e la sistemazione delle protezioni contro gli urti nella palestra, in via di ultimazione.

Un rallentamento del cantiere ha riguardato invece l’intervento di manutenzione sul tetto e il relativo sottotetto, con la sostituzione parziale della struttura di copertura. L’Amministrazione comprende il disagio per le famiglie e il personale insegnante e sottolinea tuttavia che tale rallentamento è motivato da cause impreviste, non dipendenti dall’Amministrazione stessa, ma da ritardi nella consegna alla ditta esecutrice dei materiali necessari a svolgere l’intervento. La sostituzione della struttura di copertura era state individuata come necessaria durante uno dei sopralluoghi tecnici svolti di prassi durante l’estate, a scuole chiuse.

In attesa della consegna dei materiali, che avverrà prevedibilmente dopo Capodanno, si è evitato di scoperchiare il tetto della scuola, operazione che avrebbe provocato danni all’edificio, dovuti a infiltrazioni d’acqua piovana o neve, del tutto probabili nel periodo autunnale e invernale.

Una volta pervenuto tutto l’occorrente per intervenire e avendo la certezza che tutto sia disponibile, si procederà alla rimozione della porzione di tetto e al consolidamento della struttura.

Dall’esterno, quindi, non si nota nulla di nuovo, ma la scuola non è stata ‘abbandonata’. Per altro, continua puntualmente e quotidianamente, a spese del Comune, il trasporto di scolare e scolari, con un bus dedicato, alla vicina scuola primaria di Fogliano, che in questo periodo ospita le classi di Canali.

Nei prossimi giorni, l’Amministrazione provvederà a dare puntuale e formale informazione su questi temi agli organismi istituzionali scolastici.