Schiaffeggia e minaccia una coppia in zona stazione a Reggio Emilia: denunciato

Si trovava in zona stazione quando ha avvicinato una donna che conosceva e che stava passeggiando in compagnia di un amico, sfrenandole uno schiaffo. Alle rimostranze dell’uomo che si trovava con lei, non ha esitato a colpire pure lui con uno schiaffo facendolo poi oggetto di chiare minacce, esternate mostrando un coltello. Per questi motivi, con l’accusa di minaccia aggravata e percosse, i carabinieri della Stazione di Corso Cairoli hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, un 30enne residente a Reggio Emilia.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

È successo alla fine dello scorso mese di novembre. Le vittime, un 38enne e una 28enne, entrambi residenti a Reggio Emilia, si trovavano intenti a camminare in zona stazione quando si sono imbattuti nel 30enne conosciuto. Quest’ultimo, dopo una discussione avuta con la donna, la colpiva al volto con uno schiaffo generando la reazione del 38enne che lo redarguiva non essendo questo il modo per risolvere eventuali problemi. Per tutta risposta il 30enne dapprima lo colpiva con uno schiaffo al viso per poi estrarre un coltello esibirlo minacciosamente al 38enne che veniva invitato ad allontanarsi. Successivamente il 38enne si presentava ai carabinieri della stazione di Corso Cairoli formalizzando denuncia. I militari avviavano i dovuti accertamenti, che oltre a portare i dovuti riscontri consentivano di indirizzare le attenzioni investigative nei confronti dell’odierno indagato a carico del quale venivano acquisiti elementi di presunta responsabilità. Il 30enne veniva così denunciato.