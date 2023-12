Nel Castello dei ragazzi di Carpi anche un Natale in favola

Laboratori, illustrazioni, mostre, letture, attività creative: è ricco il programma di “Natale in favola”, il cartellone di appuntamenti predisposto dal Castello dei Ragazzi.

Posdomani, sabato 9 dicembre, alle ore 16:30 Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani leggeranno a bambini dai 5 agli 8 anni “La vera storia di Spaventapasseri e del suo amico Natale”.

Venerdì 15 dicembre alle ore 17:00 si ascolteranno le storie di Mister Brown e Pina Topolina con “Ho! Ho! Ho! It’s Christmas Eve”, letture in lingua inglese (per bambini dai 5 ai 7 anni) a cura della biblioteca “Il Falco magico”.

Sabato 16 dicembre alle ore 16:30 è in programma “I viaggi son desideri”, un laboratorio di lettura condivisa per bambini dai 5 ai 10 anni, a cura dell’illustratrice Anna Benotto. Il 23 dicembre alle 16:30 Marco Bertarini racconterà ai bambini (da 4 a 8 anni) le peripezie compiute da Babbo Natale per portare regali in giro per il mondo in una sola notte grazie all’aiuto delle sue magnifiche renne

Sabato 30 dicembre, alle 16:30, è in programma lo spettacolo “Mi scappa… di leggere! Anche a Natale”, letture ad alta voce e narrazioni interattive con il pubblico, a cura di Matteo Razzini (per bambini dai 4 ai 10 anni).

Il nuovo anno al Castello dei ragazzi inizierà domenica 7 gennaio, alle 15:30 con il tradizionale“Calendario” da personalizzare con fotografie, immagini, decorazioni. Nella stessa giornata chiuderà i battenti la mostra “Bravo bravo Filarello”, allestita dal 2 dicembre nella torre dell’Uccelliera, e dedicata al personaggio disegnato dall’illustratore Attilio Cassinelli (aperta il sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00, chiusa il 24 e 31 dicembre).

In Ludoteca poi proseguono inoltre i laboratori della “Officina di Babbo Natale” rivolti a bambini dai 4 anni in su, ogni giovedì pomeriggio del mese (escluso il 28) alle ore 15:30 e alle ore 17:00 con partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti ed obbligo di iscrizione al numero 059/649988. In caso di ritardo superiore a 10 minuti dall’inizio delle attività il posto prenotato verrà ceduto ad altri che ne facciano richiesta.